Disponibili oltre 30 aree per la costruzione di cappelle di famiglia e 73 posti nel colombaio in corso di realizzazione. Ecco i requisiti e i tempi per presentare domanda

Il Comune di Nicotera ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione in concessione dei suoli destinati alla costruzione di cappelle di famiglia e dei loculi cimiteriali ancora disponibili nell’area di ampliamento del cimitero comunale situato in località Belvedere. Il bando riguarda lotti e posti da realizzare in autofinanziamento e concessi per un periodo di 60 anni, rinnovabile.

L’iniziativa rappresenta un nuovo passo nel progetto di potenziamento delle strutture cimiteriali avviato negli anni precedenti dall’Ente, con l’obiettivo di rispondere alla crescente richiesta della cittadinanza e di ottimizzare l’impiego delle aree pubbliche destinate ai servizi funerari. Secondo quanto riportato nel documento, il programma di intervento ha attraversato diverse fasi amministrative, tra incarichi professionali, approvazioni progettuali e procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

I posti disponibili

La variante progettuale approvata nel novembre 2025 conferma la disponibilità delle seguenti tipologie di concessione:

3 suoli per cappelle di famiglia – Tipologia A

per cappelle di famiglia – Tipologia A 22 suoli per cappelle di famiglia – Tipologia B

per cappelle di famiglia – Tipologia B 6 suoli per cappelle di famiglia – Tipologia C

per cappelle di famiglia – Tipologia C 73 loculi cimiteriali del manufatto funerario da realizzare “Colombaio”

Tutte le aree sono individuate e numerate negli elaborati tecnici allegati all’avviso, pubblicato sull’albo pretorio del Comune. La costruzione del nuovo colombaio è già iniziata, i lavori sono in corso mentre l’area “nuova” del cimitero attende ancora la realizzazione della pavimentazione.

Il percorso amministrativo

Il bando arriva dopo un lungo iter iniziato nel 2013 e proseguito fino al 2025 con atti di indirizzo, progettazioni, espropri, avvio delle gare e sorteggi pubblici per l’assegnazione dei lotti già richiesti negli anni precedenti. Tra i passaggi più recenti si segnala l'approvazione della variante, la nomina delle commissioni incaricate e il sorteggio del 15 dicembre 2025 che ha portato alla definizione di una prima lista di concessionari.

Come presentare domanda

Possono presentare richiesta i soggetti aventi i requisiti previsti, ad esempio essere residente nel comune e non essere concessionari di altri suoli per la costruzioni di cappelle oppure non essere residenti ma avere parenti di primo grado defunti ospitati in altre cappelle. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 gennaio 2026 nelle modalità indicate nel bando, secondo il modello approvato con Determina dirigenziale n. 980 del 19 dicembre 2025.