A causa di un'improvvisa perdita una corposa area del comune è costretta da qualche giorno ad affrontare non poche difficoltà. Intanto i tecnici del Comune e della Sorical cercano di risolvere il problema

A causa di un’improvvisa perdita di acqua, una corposa area del comune -precisamente la zona di Nicotera Marina – è costretta da qualche giorno ad affrontare non poche difficoltà e, quindi, subire disagi a ridosso delle feste natalizie poichè i rubinetti sono a secco. Una bella bega per la comunità del popoloso centro costiero, dove si registrano carenze di acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto di cui, al momento, non è possibile comprendere la natura – per come si evince da una comunicazione avvenuta via social dal sindaco Giuseppe Marasco – e, di conseguenza, rende difficile il celere ripristino dell’essenziale servizio che, comprensibilmente, sta generando l’indignazione di molti cittadini i quali, proprio alla vigilia di Natale, tra preparativi per la cena e corsa agli ultimi acquisti, sono costretti a cavarsela alla meno peggio. [Continua in basso]

Questo l’annuncio del sindaco Giuseppe Marasco: “Si avvisa la cittadinanza della frazione Marina che, nonostante le varie indagini effettuate dai tecnici del Comune e della Sorical, ancora non si è riusciti a individuare la perdita che causa la mancanza di acqua nel paese. Al fine di alimentare adeguatamente il serbatoio in questione – ha spiegato il primo cittadino – l’amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto dalla Sorical un aumento della fornitura di acqua fino a 25 lt/secondo. Inoltre si procederà, nella giornata odierna, alla chiusura dello stesso serbatoio dalle ore 11:30 alle ore 16:30 e, successivamente, dovesse servire, dalle ore 24:00 alle ore 6:30″.

Frattanto, tra i residenti del comune costiero, esplodono rabbia e indignazione per il disservizio e anche il malcontento – secondo alcuni – per i tempi di comunicazione del perdurare del guasto da parte del sindaco alla comunità. “E’ assurda – hanno commentato alcuni residenti – questa situazione che si protrae da tre giorni. E’ una situazione molto grave e siamo alla vigilia di Natale”.

