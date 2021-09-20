La manifestazione si svolge all'interno del perimetro dell'istituto Nautico, uno dei più antichi del Paese, in un palco allestito davanti al mare Tirreno

È iniziata alle 16.30 la manifestazione “Tutti a scuola” nel piazzale dell’istituto nautico di Pizzo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto il suo ingresso accolto dalle massime autorità locali, dai rappresentanti del mondo scolastico e sportivo. Sul palco della manifestazione trasmessa in diretta Rai, Flavio Insinna e Andrea Delogu. Una vera e propria giornata di festa giunta alla 21ma edizione che scandisce l’inizio del nuovo anno scolastico. Presente anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi. Un chiaro segnale di attenzione nei confronti della Calabria. Ad accompagnare la cerimonia l’orchestra degli allievi dei conservatori d’Italia diretti dal maestro Leonardo de Amicis. [Continua in basso]

Sono presenti anche alcuni campioni olimpici e paralimpici come il trionfatore ai 100 metri e nella staffetta 4×100 di Tokyo Marcel Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi, Giulia Terzi e il calciatore Leonardo Spinazzola, campione d’Europa a Londra, accompagnati dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli. Tra gli ospiti musicali anche Massimo Ranieri che ha salutato il pubblico sulle note di 20 anni.

Jacobs: «Sport aiuta ad avere sogni»

«Sono qui per dare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi ed essere un esempio perché tutto nella vita è possibile. Bisogna avere un sogno e cercare di realizzarlo. Non sempre si vince nella vita ma i sogni si possono realizzare. E allora rimboccatevi le maniche e non mollate». È stato il messaggio del campione olimpico, il centometrista Marcell Jacobs dal palco della manifestazione. [Continua in basso]

«Scuola battito della comunità»

«Essere qui e ripartire è il risultato del lavoro che per mesi la scuola ha fatto. Nella scuola lavorano un milione e mezzo di persone che hanno permesso a dieci milioni di bambini e ragazzi di trovare la loro comunità di vita». Così il ministro dell’Istruzione Bianchi. «Presidente, la scuola ha risposto prima di tutti e più di tutti all’invito a vaccinarsi. E allora grazie a tutto il personale della sanità, della scuola, alle famiglie. Perché abbiamo cercato sempre di mantenere il contatto con i ragazzi. Un milione e centomila ragazzi hanno fatto gli esami. E poi abbiamo recuperato un milione seicentocinquantamila ore. Abbiamo fatto forti innovazioni metodologiche rispettando i diritti di tutti, dal green pass ai trasporti. Abbiamo cominciato con le riforme che abbiamo concordato in Europa per le scuole tecniche professionali. Abbiamo qui un esempio fantastico. E ancora la formazione continua e la riforma complessiva. La scuola è il battito della comunità e quando non c’è stato ci siamo sentiti persi. La battaglia contro il virus non è finita ma insieme ce la faremo e sarà una vittoria di tutti. Noi ce la possiamo fare, il nostro paese può vincere perché la scuola riapre e il Paese riparte».

Sullo sfondo l’Amerigo Vespucci

Sullo sfondo l’Amerigo Vespucci, la nave scuola vero e proprio orgoglio mondiale della Marina militare italiana. Solcando le acque di Pizzo, ha salutato il presidente della Repubblica con otto rintocchi della campana di bordo.

L’istituto Nautico di Pizzo

Nato come scuola nautica nel 1874, l‘Istituto tecnico nautico di Pizzo, che attualmente conta circa 500 allievi, ha acquisito nel 1959 la denominazione di istituto tecnico nautico. In oltre sessant’anni di attività ha sfornato professionalità di primo piano del settore. Qui si sono diplomate nel 1964 le prime due donne macchiniste di nave in Italia.