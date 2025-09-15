Romeo si rivolge ad alunni, studenti e docenti augurando loro buon lavoro e invitando ragazzi e ragazze ad essere cittadini attivi: «Partecipate, amate la vostra città e mettete in gioco le vostre energie per costruire il futuro»

Studenti e docenti ai nastri di partenza. Tra oggi e domani la prima campanella risuonerà in tutti gli istituti per dare il via al nuovo anno scolastico. Il sindaco di Vibo Enzo Romeo coglie l’occasione per rivolgere a tutti l’augurio di buon lavoro.

La sua lettera aperta

Carissimi, si torna in aula e di nuovo di voci, risate e sogni si riempiranno le nostre scuole. Il mio pensiero va a tutti voi: ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e al Personale ATA che con impegno e dedizione costruite il futuro della nostra comunità, e soprattutto a voi, cari studenti e scolari, vero cuore pulsante della nostra città.

Vorrei rivolgere un augurio speciale a due gruppi in particolare.

Ai più piccoli, quelli che oggi varcano per la prima volta la soglia della scuola primaria: siete all'inizio di un'avventura meravigliosa, un percorso fatto di scoperte, amicizie e crescita. E poi penso a voi, ragazze e ragazzi delle scuole superiori, che quest'anno affronterete gli Esami di Stato: so che l'ansia si fa sentire, ma affrontate questa sfida con coraggio e determinazione, perché è il traguardo che vi proietterà verso il futuro che state costruendo.

Il periodo della formazione è essenziale non solo dal punto di vista didattico ma anche umano: è lì che s’apprende il valore dell’amicizia, il rispetto per gli insegnanti, l'importanza di studiare e di non arrendersi di fronte alle difficoltà.

So che l'inizio di quest'anno scolastico è ancora segnato da alcuni disagi, dovuti ai lavori di adeguamento sismico di vari edifici: voglio rassicurarvi che ne stiamo seguendo senza sosta ogni andamento.

A voi, carissimi docenti e dirigenti scolastici, va il mio più sentito ringraziamento. Siete il motore del nostro sistema educativo, la vostra dedizione e professionalità sono un esempio per tutti noi. Grazie per il vostro impegno quotidiano e per la vostra capacità di essere non solo “maestri”, ma anche guide e punti di riferimento per i nostri giovani. So quanto sia difficile il vostro lavoro e vi sono grato per la passione che ci mettete ogni giorno.

Cari studenti e scolari, non limitatevi a studiare sui libri ma siate cittadini attivi e partecipi.

Amate la vostra città, impegnatevi per renderla un posto migliore e non abbiate paura di mettere in gioco le vostre energie per costruire il vostro futuro e quello della nostra comunità.

Impegnatevi anche per conoscere le profonde radici di questa città: Vibo Valentia non è solo un nome ma una storia bi-millenaria, un patrimonio di cultura e bellezza che dovete sentire vostro, che dovete valorizzare e che dovete portare avanti con orgoglio.

Vi auguro un anno scolastico ricco di successi, soddisfazioni e gioia. Che sia un anno di crescita, di conoscenza e di grandi passi in avanti, per voi e per tutta la nostra Vibo Valentia.

Con affetto.