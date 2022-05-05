Si è insediato il nuovo consiglio direttivo della sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Gli eletti hanno scelto il giovane di 29 anni che vanta una lunga esperienza associativa

Si è insediato il nuovo consiglio direttivo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione territoriale “Giovanni Barberio” di Vibo Valentia. Gli eletti hanno affidato la presidenza a Giuseppe Bartucca, consigliere territoriale uscente e vice presidente regionale.

Il nuovo referente ha solo 29 anni, ma una lunghissima militanza associativa. Iscritto all’unione sin dal 1997, ha infatti lavorato con i giovani ed è poi approdato nel consiglio territoriale, fino ad assumere la vice presidenza regionale dal settembre 2020. «La sua esperienza e la sua carica – riferiscono i coordinatori di U.i.c.i – si sommeranno a quella della vice presidente Teresa Bagnato, altra iscritta storica e persona da sempre vicina all’unione, già componente del precedente consiglio. Quale consigliere delegato è stato eletto Francesco Bretti, vice presidente uscente e pilastro dell’organizzazione su scala territoriale, oltre che con esperienza regionale. Il nuovo gruppo dirigenziale vede coinvolti la giovane Stefania Iulio, che si introduce con tale carica forte del suo giovane dinamismo e Mimmo Costa, docente in pensione, che già da anni opera nell’ambito del servizio del libro parlato e cura i rapporti con le scuole del territorio. Il fondamentale lavoro di segreteria continuerà ad essere svolto dal veterano Paolo Massaria e dall’intraprendente Tommaso Bretti».



Alla presentazione del nuovo direttivo sezionale, seguita all’insediamento, è stata presente anche Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia, la quale ha voluto porgere i propri auguri di buon lavoro e ribadire la vicinanza dell’amministrazione da lei presieduta. Si apre una nuova ed importante pagina per l’U.i.c.i. di Vibo Valentia, che «con l’impegno ed il coinvolgimento di tutti, porterà sicuramente a nuovi significativi traguardi per l’intero territorio provinciale».