«Vergognoso quanto accaduto, non si possono gestire così i lavori in Commissione». È veemente la reazione del consigliere d’opposizione Francesco Muzzopappa, che non usa mezzi termini per stigmatizzare quanto accaduto ieri al Comune di Vibo, nella Seconda Commissione consiliare (Urbanistica e Ambiente). All’ordine del giorno c’era la discussione sul nuovo regolamento per i dehors, lo spazio esterno attrezzato di bar e ristoranti. Un confronto delicato, che tocca direttamente il tessuto commerciale della città, al quale avrebbero dovuto partecipare anche gli esercenti. E invece in aula non c’era nessun commerciante.

«Anzi, uno c’era – racconta Muzzopappa -. Ho chiesto allora al presidente Sergio Barbuto che fine avessero fatto gli altri e, soprattutto, se fossero state invitate le associazioni di categoria. Ma ho ottenuto solo risposte confuse e imbarazzate. Prima ha ammesso di aver invitato personalmente solo il commerciante presente, poi ha ritrattato».

Risposte non esaustive, secondo il resoconto di Muzzopappa, sarebbero arrivate anche dall’assessore Loredana Pilegi, che sta lavorando sul nuovo regolamento. «Trovo vergognoso che su un argomento così importante per le loro attività, i commercianti non vengano invitati come da regolamento - conclude il consigliere d’opposizione -. Non si può gestire l’attività di una Commissione consiliare così, per questo mi sono alzato e me ne sono andato».