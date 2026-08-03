Dal primo agosto 2026, Ep S.p.A. ha avviato il nuovo servizio di ristorazione destinato ai pazienti degenti degli ospedali e delle strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia: «L’inizio del servizio – si legge in una nota della società - rappresenta il risultato di un’importante attività di pianificazione e riorganizzazione, sviluppata in conformità al progetto tecnico presentato dalla società e alle prescrizioni contenute nel capitolato di gara». La nuova organizzazione si fonda sull’attivazione di tre cucine dislocate strategicamente nel territorio provinciale, situate nei comuni di Vibo Valentia; Serra San Bruno e Drapia.

«La presenza dei tre centri di produzione – si fa presente - consentirà di avvicinare la preparazione dei pasti alle strutture sanitarie destinatarie del servizio, ottimizzando i tempi di confezionamento, trasporto e consegna e garantendo una gestione più capillare ed efficiente».

Il servizio interessa i «Presidi ospedalieri di Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno, la RSA di Soriano Calabro e la struttura di Nefro-Dialisi di Nicotera. Il capitolato prevede la preparazione giornaliera dei pasti, la fornitura delle derrate e degli alimenti complementari, la prenotazione informatizzata, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione ai reparti e il successivo ritiro dei vassoi». L’attività verrà garantita tutti i giorni dell’anno, festività comprese.

L’azienda fa infine rilevare il valore del servizio, componente importante dell’assistenza al paziente: «Il progetto è orientato a offrire pasti adeguati alle condizioni cliniche e alle effettive esigenze energetiche e nutrizionali dei degenti, nel rispetto delle prescrizioni mediche e delle diete definite per ciascun paziente».