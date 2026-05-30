Il 12 giugno, dalle 15, professionisti della nutrizione saranno nell’area centrale della città per incontri aperti, orientamento sui corretti stili quotidiani e indicazioni utili contro le patologie legate alla dieta. L’iniziativa patrocinata dal Comune

Dopo il debutto sul lungomare di Crotone nell’agosto 2025, "NutriSalute – Una giornata dedicata al benessere e alla prevenzione" approda a Pizzo Calabro. La seconda tappa del progetto promosso dall’Ordine dei Biologi della Calabria, attraverso la Commissione alimentazione e nutrizione, insieme all’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi e all’Associazione Italiana Biologi, si terrà il 12 giugno, dalle 15, in Piazza della Repubblica, con il patrocinio gratuito del Comune.

Consulenze e orientamento in piazza

Nel corso della giornata, i biologi nutrizionisti saranno a disposizione della cittadinanza per consulenze nutrizionali gratuite, momenti di orientamento alimentare, attività dedicate ai corretti stili di vita e informazioni pratiche sulla prevenzione delle patologie legate all’alimentazione.

Il ruolo della prevenzione nutrizionale

"NutriSalute" nasce per avvicinare la popolazione ai temi della prevenzione primaria e per valorizzare l’alimentazione come strumento quotidiano di tutela della salute. In questo percorso, il biologo nutrizionista viene indicato dai promotori come figura centrale non solo nella gestione dei piani alimentari, ma anche nell’educazione sanitaria e nella promozione di scelte consapevoli.

Lo sottolinea Saverio Bruni, coordinatore della Commissione alimentazione e nutrizione dell’Ordine dei Biologi della Calabria: «La prevenzione passa attraverso un’informazione corretta e la presenza sul territorio. Il biologo nutrizionista è una figura centrale nel guidare la popolazione verso stili di vita più sani e consapevoli».

Il progetto coordinato da Giovanna Laenza

Il progetto è coordinato dalla biologa nutrizionista Giovanna Laenza. A rimarcare il valore dell’iniziativa è anche il presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, Domenico Lauredi: «Con iniziative come NutriSalute rafforziamo il ruolo del biologo come professionista della prevenzione. Investire sull’educazione alimentare significa investire sulla salute pubblica e sulla qualità della vita delle comunità. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Pizzo Calabro per aver colto l’alto valore sociale dell’iniziativa concedendo il proprio patrocinio gratuito».

La prossima tappa a Paola

Dopo l’appuntamento di Pizzo Calabro, il percorso proseguirà il 25 giugno a Paola, in Corso Roma, nella zona pedonale, sempre a partire dalle 15, con il coinvolgimento delle realtà associative locali e dei professionisti del territorio.