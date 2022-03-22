Tutti gli articoli di Società
Siamo alle battute finali, per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel quartiere Santa Venere di Paravati. I lavori nella popolosa frazione di Mileto erano attesi dagli abitanti della zona da circa 30 anni. Iniziati nell’aprile scorso, erano stati oggetto di polemiche per via della loro interruzione e di una proroga concessa alla ditta preposta. Oggi si possono definire, ormai, in dirittura d’arrivo. In queste ore, infatti, dopo la realizzazione dei marciapiedi e dei vari servizi essenziali, l’impresa titolare dell’appalto sta predisponendo l’asfalto sull’intero tratto viario interessato. Palpabile la soddisfazione del sindaco Salvatore Fortunato Giordano «per l’ennesimo impegno preso e rispettato da questa amministrazione comunale».
Nella zona vivono oggi circa cinquanta famiglie. Edificato negli anni ’80, con diverse case abusive poi condonate, il quartiere è stato oggetto per anni di un contenzioso tra residenti, Comune e privato, rimanendo privo delle strade e dei servizi più elementari (ad esempio rete idrica e fognaria). La vicenda in questi decenni non si è fatta mancare nulla, dal privato che avrebbe all’epoca venduto i terreni dimenticando di cedere gli spazi per le opere di urbanizzazione, alla raccolta di firme affinché queste venissero realizzate. A breve le polemiche e tutto il resto gli abitanti del quartiere Santa Venere se li potranno, per fortuna, finalmente lasciare alle spalle, godendosi i contenuti di una storia che, a questo punto, si delinea con un finale positivo. La conclusione dei lavori, così come annunciato dallo stesso sindaco Giordano, sarà suggellata con una manifestazione pubblica «tesa a condividere la gioia con i residenti che da circa trent’anni aspettavano questo momento».