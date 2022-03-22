In queste ore nella frazione di Mileto si sta predisponendo l’asfalto sul tratto viario interessato. La soddisfazione del sindaco

Siamo alle battute finali, per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel quartiere Santa Venere di Paravati. I lavori nella popolosa frazione di Mileto erano attesi dagli abitanti della zona da circa 30 anni. Iniziati nell’aprile scorso, erano stati oggetto di polemiche per via della loro interruzione e di una proroga concessa alla ditta preposta. Oggi si possono definire, ormai, in dirittura d’arrivo. In queste ore, infatti, dopo la realizzazione dei marciapiedi e dei vari servizi essenziali, l’impresa titolare dell’appalto sta predisponendo l’asfalto sull’intero tratto viario interessato. Palpabile la soddisfazione del sindaco Salvatore Fortunato Giordano «per l’ennesimo impegno preso e rispettato da questa amministrazione comunale».



Nella zona vivono oggi circa cinquanta famiglie. Edificato negli anni ’80, con diverse case abusive poi condonate, il quartiere è stato oggetto per anni di un contenzioso tra residenti, Comune e privato, rimanendo privo delle strade e dei servizi più elementari (ad esempio rete idrica e fognaria). La vicenda in questi decenni non si è fatta mancare nulla, dal privato che avrebbe all’epoca venduto i terreni dimenticando di cedere gli spazi per le opere di urbanizzazione, alla raccolta di firme affinché queste venissero realizzate. A breve le polemiche e tutto il resto gli abitanti del quartiere Santa Venere se li potranno, per fortuna, finalmente lasciare alle spalle, godendosi i contenuti di una storia che, a questo punto, si delinea con un finale positivo. La conclusione dei lavori, così come annunciato dallo stesso sindaco Giordano, sarà suggellata con una manifestazione pubblica «tesa a condividere la gioia con i residenti che da circa trent’anni aspettavano questo momento».