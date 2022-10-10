Per gli anniversari della morte della Serva di Dio e dell’arrivo della statua della Vergine, attesi migliaia di fedeli. Ripartono i pellegrinaggi del venerdì dei cenacoli

Con l’apertura al culto e la dedicazione al “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” della grande chiesa della Villa della Gioia di Paravati, avvenuta lo scorso 6 agosto, stanno per ripartire a pieno ritmo anche i pellegrinaggi dei cenacoli mariani e dei gruppi che si rifanno al carisma di Natuzza Evolo. Il desiderio dichiarato è che – dopo la fine del lungo periodo di restrizioni dovuto alla pandemia da Covid-19 e l’avverarsi del “sogno” della consacrazione dell’edificio sacro, promesso nel lontano 1944 dalla Madonna all’umile mistica calabrese – il venerdì della settimana, senza escludere gli altri giorni, ritorni a essere per queste realtà associative il momento della preghiera e della celebrazione eucaristica nei luoghi in cui la Serva di Dio ha vissuto. Nel contempo, tuttavia, gli appartenenti ai cenacoli mariani si preparano ad affrontare al meglio i due importanti appuntamenti religiosi, previsti per il mese di novembre nella grande spianata della Villa della Gioia. [Continua in basso]

Martedì 1 novembre, solennità di Ognissanti e della morte e dipartita al cielo di Mamma Natuzza, alle ore 11 il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, presiederà al riguardo la solenne celebrazione eucaristica. Il secondo appuntamento – per gli appartenenti ai gruppi di preghiera e non solo – è previsto domenica 13 novembre, in occasione di una delle ricorrenze più attese dal “popolo” della mistica: quella dell’arrivo a Paravati della statua della Madonna nelle sembianze di una bambina con le braccia accoglienti, così come Mamma Natuzza la vedeva in vita durante le sue apparizioni. Anche quel giorno, il momento clou si concretizzerà alle ore 11, con l’inizio della processione dell’effigie del “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” all’interno della Villa della Gioia. In questo caso, i vari cenacoli vi potranno partecipare con gli appositi stendardi. A seguire, si svolgerà la santa messa presieduta anche in questo caso da monsignor Nostro. La novità è che, a differenza di tutti gli altri anni, entrambe le celebrazioni eucaristiche si svolgeranno all’interno della grande chiesa e non più all’aperto nella spianata della Fondazione di religione e di culto. Il primo novembre, sante messe sono programmate anche alle 9 e alle 17, il 13 novembre anche alle 8, alle 9.30 e alle 17.

