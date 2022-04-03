L’evento di musica sacra è in programma oggi 3 aprile nella chiesa parrocchiale “Santa Maria degli Angeli”, la stessa della Serva di Dio Natuzza Evolo

Conto alla rovescia per il concerto spirituale “Via Crucis Lucis” per coro, organo e voce narrante, in programma oggi 3 aprile alle 18.30 nella chiesa matrice della parrocchia “Santa Maria degli Angeli” di Paravati. Protagonisti dell’evento saranno il coro polifonico “Musica nova” di Nicotera, diretto dal maestro Romolo Calandruccio, il maestro d’organo Donato Arcuri e la voce narrante e attrice Dolores Mazzeo. Gli artisti e il coro, nell’occasione si esibiranno su musiche di Giosuè Macrì, Wolfgang Amadeus Mozart e George Friedrich Handel e testo di don Salvatore Sangeniti. Un compianto sacerdote, autore e poeta, quest’ultimo, morto prematuramente anni fa e, tra l’altro, alla guida per un lungo periodo della parrocchia “Santa Maria degli Angeli” di Paravati. Il concerto spirituale “Via Crucis Lucis” in programma nella chiesa matrice in cui è cresciuta e ha coltivato la sua fede la Serva di Dio Natuzza Evolo, si inserisce nella serie di eventi di musica sacra che la realtà parrocchiale guidata da don Domenico Muscari ha in programma in queste settimane di Quaresima e di avvicinamento alla Santa Pasqua. Tra l’altro, dopo il lungo periodo di restrizioni governative – dovuto al propagarsi della pandemia da Covid-19 – assume oggi una valenza che va oltre il significato prettamente religioso-artistico, ergendosi a simbolo di rinascita e di ritorno alla normalità dopo la lunga fase di crisi socio-economica, oggi aggravata anche dai venti di guerra provenienti dall’Ucraina.