Un momento di convivialità ma con risvolti di solidarietà. Torna a Favelloni, frazione di Cessaniti, la Sagra del pesce spada. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, punta ad offrire al piccolo centro una serata di svago. Non manca l’aspetto sociale. I fondi raccolti in occasione dell’evento enogastronomico, infatti, verranno utilizzati per proporre attività in oratorio da destinare ai bambini e ai ragazzi. Previsti specialità a base di pesce spada, piatti della tradizione calabrese e liquori locali. Ci sarà spazio per la musica con l’esibizione del gruppo folk Etnopathos.