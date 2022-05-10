Donato pure un immobile all'amministrazione comunale presente con il sindaco e gli assessori

A Pizzinni – frazione del comune di Filandari – si punta all’abbellimento ed al decoro del paese. In occasione della festa della mamma, dopo la celebrazione della messa è stata infatti inaugurata una piazza. Il sindaco Rita Fuduli, assieme a tutta l’amministrazione comunale, ha rivolto un ringraziamento ai coniugi Domenico Napoli e Caterina Mazzitelli per la donazione dell’immobile che affaccia sulla piazza stessa.

Non sono quindi mancati i ringraziamenti anche all’architetto Giuseppe Lentini per avere progettato il piano e alle ditte che hanno seguito i lavori. Infine, un ringraziamento pure a Pantaleone Rombolà, noto pittore che ha dipinto un’opera d’arte sul muro dell’edificio che affaccia all’interno della piazzetta. «Gli omaggi – ha concluso l’amministrazione – vanno pure all’associazione “I Care”, alla parrocchia di San Carlo Borromeo e a tutta la comunità di Pizzinni».