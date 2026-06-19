Interessante iniziativa in programma il prossimo 20 giugno a Pizzo Calabro, tappa obbligata per tutti coloro che possiedono o amano i cani. Si tratta, nello specifico, dell’appuntamento tematico dal titolo “Benessere insieme”, volto al miglioramento della vita degli amici a quattro zampe e dei loro umani. L’incontro pubblico si terrà all’interno del Palazzo della Cultura. Lo start è previsto alle 16. All’evento di sabato interverranno l’etologa e divulgatrice scientifica, Lorenza Polistena, il medico-veterinario nutrizionista, Francesca Parisi, l’educatrice e istruttrice cinofila, Daniela Caridà. Molti i temi che saranno affrontati nell’occasione. Tra questi, quello riguardante il benessere quotidiano, partendo dalla detenzione e finendo alla relazione. In questo caso dagli specialisti del settore saranno approfonditi i bisogni fondamentali del cane e i rischi che comporta il loro mancato soddisfacimento, con tanto di proposte di buone abitudini da mettere in pratica ogni giorno.

Focus anche su alimentazione e microbiota intestinale e su che cosa bisogna mettere giornalmente in ciotola. Al riguardo verranno esplorate le diverse possibilità alimentari che ci sono oggi a disposizione e i loro eventuali pro e contro, con particolare riguardo all’alimentazione casalinga cotta e a quelle fresca cruda (Barf) e commerciale (umido, crocchette e pressati a freddo). In ultimo gli specialisti del settore si interrogheranno su cosa dicono i cani, un viaggio alla scoperta della loro comunicazione, partendo di comportamenti che vediamo tutti i giorni e che manifestano verso di noi e i loro simili. Ad esempio, si soffermeranno sui significati del sorriso, dell’abbraccio e dello scodinzolamento. Il tutto nella consapevolezza che proprio dalla capacità di lettura dei loro comportamenti dipenda il benessere degli stessi cani nella vita con noi.