«La rivista americana “Time” rende onore con un significativo articolo alla nostra regione, lanciandola sotto i riflettori globali. Nell’elenco annuale dei World’s Greatest Places, tra le 50 migliori destinazioni di viaggio in tutto il mondo, è inserito il cammino “Kalabria Coast To Coast”, ideato e progettato proprio dall’associazione “Kalabria Trekking” di Pizzo».

E’ quanto rimarca Sergio Pititto, sindaco di Pizzo, in merito all’inserimento del paese tra i 50 luoghi più belli al mondo da visitare nella nota rivista statunitense “Time”. In particolare, il famoso settimanale ha fatto riferimento al cammino “Kalabria Coast to Coast” progettata proprio dall’associazione “Kalabria Trekking” di Pizzo.

«L’articolo – ha continuato il primo cittadino – che mette in luce e promuove le bellezze della città di Pizzo, è per noi uno stimolo ulteriore e inaspettato a lavorare seriamente per lo sviluppo locale attraverso la promozione di un piano che metta insieme una serie di strategie di marketing territoriale. Questo prestigioso riconoscimento testimonia che in Calabria abbiamo donne e uomini di valore che hanno saputo custodire ed esaltare le identità della nostra regione. Donne e uomini che hanno cominciato ad invertire la rotta del passato intraprendendo un nuovo percorso che ci consenta di raggiungere il traguardo prefissato: Pizzo al centro del sistema turistico calabrese». Infine, il sindaco ha inteso fare «un ringraziamento speciale al presidente dell’associazione Kalabria Trekking, Lorenzo Boseggia, e a tutta la squadra. A tutti loro auguriamo di poter inanellare altri importanti successi».