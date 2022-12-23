Una sessantina di figuranti tra adulti e bambini riprodurranno l'atmosfera di Betlemme. Ecco quando e cosa prevede la manifestazione

Il Vibonese è costellato di tradizioni legate ai presepi e alle sue rievocazioni. Tra gli eventi più attrattivi e attesi vi è sicuramente il presepe vivente che, soprattutto nei piccoli paesi è vissuto come un appuntamento fondamentale per i cattolici, come a Pizzoni, dove le vestigia e le tradizioni del posto riproducono l’atmosfera di Betlemme creando uno scenario suggestivo e colmo di fede. Allestito nel rione San Basilio, il 26 dicembre, alle ore 16, una sessantina di figuranti daranno vita a 19 botteghe realizzate da volenterosi cittadini che per una sera faranno rivivere la magia della natività e di tutti gli antichi mestieri riproposti in alcuni ruderi e capanne, dove, inoltre, sarà possibile degustare i piatti della cucina tipica del posto. [Continua in basso]

Soddisfatto il sindaco Vincenzo Caruso per l’impegno della comunità: “Si sta realizzando un gran bell’evento che coinvolge tante persone e crea un’atmosfera di unione e serenità, tipica del Natale. Ringrazio pubblicamente tutti coloro i quali fanno squadra per il bene della comunità e invito i forestieri a visitare il nostro paese che, per l’occasione, sarà ancora più caratteristico”. Alla manifestazione che si svolgerà in un’unica data, parteciperanno adulti e bambini per una rappresentazione che si annuncia molto suggestiva.

