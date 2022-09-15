Iosella Caridà eletta presidente provinciale. Subentra al commissario Angelo Genova

Dopo l’istituzione dell’associazione di Promozione Sociale da parte del comitato regionale, la famiglia delle Polisportive Giovanili Salesiane continua a crescere con la costituzione del comitato provinciale di Vibo Valentia, il quarto operativo assieme a Catanzaro, Cosenza e Reggio. Un importante risultato – frutto dell’incremento delle attività e dei concentramenti sportivi, dei percorsi di formazione e dei grandi eventi in tutta la Regione – raggiunto grazie anche al coinvolgimento del territorio provinciale vibonese che si ritrova oggi, dopo il lavoro svolto dal commissario Angelo Genova, un riconoscimento formale ed istituzionale. Alla carica di presidente del nuovo Comitato di Vibo Valentia è stata eletta Iosella Caridà, che sarà coadiuvata dai consiglieri Domenico Bartucca, Pierluigi De Filippis, Pino Pungitore e Piero Sorrentino. Saverio Di Renzo è il nuovo revisore. L’Assemblea elettiva si è svolta nei giorni scorsi a Pizzo alla presenza del presidente regionale Fabio Armeni, del direttore generale Demetrio Rosace e dei rappresenti delle società sportive del territorio. [Continua in basso]

«Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara la neo presidente Iosella Caridà – e spero che il nuovo Comitato possa far crescere l’attività di promozione sportiva a servizio dei giovani, assieme alla PGS regionale ed a quella nazionale. Un grazie particolare al commissario Genova per aver fatto ripartire gli eventi sportivi e per aver riportato entusiasmo nel nostro territorio provinciale».

«Dopo oltre dieci anni di stop – spiega il presidente delle PGS Calabria, Fabio Armeni – siamo felicissimi che Vibo Valentia abbia finalmente raggiunto questo importante risultato che rappresenta un grande punto di partenza. Nell’ultimo anno, il territorio vibonese ha sperimentato la gioia e lo spirito dello sport in stile pigiessino e noi, come Comitato Regionale, non mancheremo di sostenere in ogni momento la presidente Caridà e tutto il Consiglio eletto. Buon lavoro con l’augurio di crescere insieme». Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i canali social delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi, tra cui la neo costituita pagina Facebook “PGS Vibo Valentia».