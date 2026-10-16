La piccola frazione di Briatico si prepara a celebrare il co-patrono con un programma tra fede, memoria e tradizione. Domenica 18 ottobre la Messa solenne e la processione, poi gli incanti e il concerto dei Gioia Popolare. Sabato, invece, spazio alla commedia «Mi ficiaru sindacu»

A Potenzoni si rinnova la devozione nei confronti del co-patrono San Francesco. La piccola frazione di Briatico, nota anche per la tradizionale Infiorata, si prepara a celebrare la ricorrenza che ogni anno richiama fedeli anche dai centri limitrofi.

L'origine della festa

La devozione al santo accomuna diversi paesi del circondario, da San Costantino a Zungri, fino a Zaccanopoli e Filogaso. Secondo le notizie giunte sino a noi, a San Costantino di Briatico, intorno al 1550, venne edificata una struttura religiosa per opera di padre Giovanni Scalzo, morto in odore di santità.

Vi dimorava una comunità di monaci che, sull’esempio di San Francesco, viveva in semplicità e preghiera. Il devastante terremoto del 1783 cancellò ogni cosa e oggi della struttura non restano che pochi ruderi. Tuttavia, la statua del Santo non subì gravi danneggiamenti. Per preservarla, venne quindi trasferita nella vicina chiesa di Potenzoni, rimasta in piedi nonostante il sisma.

E proprio qui, quell’antica statua viene ancora oggi venerata da pellegrini provenienti da diversi centri della provincia.

Il coinvolgimento dei paesi limitrofi

Per rinsaldare il legame con l’origine del culto, nell’autunno 2025, al termine di un percorso di recupero dell’ex convento di San Costantino - è stato inaugurato un bassorilievo raffigurante il santo protettore della gente di mare, collocato sui resti del complesso religioso. L’opera è stata realizzata dal maestro Pietro Colloca su bozzetto del parroco Luigi Scordamaglia.

Così come già sperimentato negli anni passati, anche in questa ultima occasione, nei giorni che precedono la festa, la comunità di Potenzoni ha avuto modo di coinvolgere, durante le serate della novena, le comunità di Zambrone, San Leo, Mandaradoni e San Costantino, per momenti di condivisione e fede.

Il programma religioso

Le celebrazioni entrano nel vivo venerdì 16 ottobre, con un momento dedicato al ringraziamento e alla richiesta di protezione per l’intera comunità parrocchiale.

Sabato 17 ottobre, alla vigilia della festa, i fedeli si ritroveranno per la recita del Santo Rosario e la Santa Messa vigiliare (dalle 18.30), seguite dalla solenne venerazione e dal bacio della reliquia del Santo protettore.

La ricorrenza culminerà domenica 18 ottobre, giornata ufficiale della festa. Alle 11 è prevista la Santa Messa solenne, cui farà seguito la tradizionale processione della statua di San Francesco per le vie del paese.

Il programma civile

I festeggiamenti civili e i momenti di convivialità si concentreranno nel fine settimana. Sabato 17 ottobre, in serata, la piazza del paese ospiterà la commedia brillante in due atti “Mi ficiaru sindacu”, portata in scena dalla compagnia teatrale dell’oratorio San Leonardo di Longobardi di Vibo Valentia.

Domenica 18 ottobre, in mattinata, il complesso bandistico Acam Pernocari attraverserà le vie del paese accompagnando la giornata con la propria musica.

Nel pomeriggio, alle 16, spazio ai caratteristici incanti. La chiusura dei festeggiamenti sarà affidata alla musica e all’energia dei Gioia Popolare, protagonisti del concerto in programma alle 22.