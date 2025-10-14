Attento non solo al sociale e alla crescita del territorio, ma anche alla prevenzione della salute dei suoi cittadini. L’ultima iniziativa adottata dall’amministrazione comunale di Soriano Calabro riguarda la lotta contro il tumore al seno.

L’iniziativa

Un piccolo ma significativo gesto per ribadire il proprio supporto alla Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, istituita dal Ministero della Salute e grazie all'associazione Acmo (Associazione Calabrese Malati Oncologici), lunedì 13 ottobre Palazzo San Domenico, sede del Comune di Soriano Calabro, si è tinto di rosa come adesione alla campagna di sensibilizzazione. L'iniziativa si inserisce nella più ampia ricorrenza dell'Ottobre rosa, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno. Il sostegno dell'amministrazione sorianese si unisce alle numerose istituzioni e associazioni che promuovono la prevenzione, la diagnosi precoce e la corretta diffusione di informazioni su screening e stili di vita sani.

Insomma, l’arma contro il cancro al seno resta una minaccia reale e può essere scoperta solo sottoponendosi periodicamente a esami clinici che aiutino a individuare un eventuale insorgere della malattia. Un'occasione, quella dell'Ottobre in Rosa, per cercare di prevenire ogni eventuale sintomo di essa. Piccolo ma nobile gesto di supporto da parte della giunta sorianese.