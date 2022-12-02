L'incontro affronterà le problematiche legate al fenomeno diffuso e i piani di prevenzione per arginarlo. Tra gli altri saranno presenti dirigenti dell'Asp

La presenza sul territorio provinciale di cani vaganti, randagi o inselvatichiti, è un fenomeno diffuso e, gestirlo o contenerlo, è estremamente necessario oltre che importante poichè le ripercussioni che può avere sulla situazione sanitaria comunale e regionale, sull’incolumità pubblica lo pongono come una vera e propria emergenza sociale. Per essere gestito nel migliore dei modi è auspicabile un approccio multidisciplinare intestato ai vari rami delle istituzioni, associazioni e organismi competenti a causa della molteplicità degli aspetti e dei risvolti etici, economici e sociali che il randagismo determina. A fronte di ciò, “Semi-niamo l’informazione” è l’occasione che il 13 dicembre è possibile approfondire nella Sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, dove, grazie all’associazione Argo, si terrà un evento sul Randagismo della nostra provincia. [Continua in basso]

In relazione all’importante tematica verranno spiegati obblighi, competenze, che hanno Comuni, Asp e autorità, saranno illustrati piani di prevenzione e i sistemi adottati per cercare di arginare questo fenomeno. Relazioneranno i dottori Francesco Massara, Responsabile Area A Asp (Randagismo) e Domenico Cocciolo, Responsabile Area C Asp (Benessere Animale) . Le Associazioni Argo VV e Oipa VV, illustreranno le problematiche viste con gli occhi di chi tutti i giorni opera sul campo del volontariato. All’ incontro sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci del Vibonese. “La loro presenza è fondamentale per trovare una sinergia nella lotta al randagismo, – hanno spiegato gli organizzatori – oltre a essere rassicurante per i cittadini del comune che rappresentano. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta sui nostri canali ufficiali e per mezzo stampa, affinché la cittadinanza possa intervenire con domande e dubbi che sottoporremo ai diretti interessati. Inoltre, – hanno concluso – dalle ore 15 alle 17, l’associazione ha organizzato dei progetti di sensibilizzazione che coinvolgeranno i bambini in piazza Municipio, con giochi, spettacoli di magia e l’arrivo di Babbo Natale.“

