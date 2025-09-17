L’iniziativa che prevede campeggio, eventi, mentoring e orientamento scolastico è rivolta sia a i più piccoli, di età compresa tra i 6 ed i 13 anni, che agli adolescenti fra i 13 e i 17 anni

Il Comune di Ricadi, in collaborazione con l’associazione “Sguardo Amico”, lancia due importanti iniziative gratuite dedicate ai giovani del territorio. I percorsi, pensati per fasce d’età diverse, mirano a promuovere la crescita personale, l'integrazione sociale e a offrire un prezioso supporto nell'orientamento scolastico e professionale.

Rivolto ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni, il programma "Orientamento & Mentoring" si svolgerà ogni martedì, mercoledì e venerdì del mese di ottobre. L'iniziativa offre un percorso strutturato per aiutare i giovani a navigare le complesse scelte formative e professionali che li attendono. Attraverso test di orientamento, momenti di riflessione guidata e un accompagnamento personalizzato, l'obiettivo è fornire gli strumenti necessari per prendere decisioni informate sul proprio futuro.

I bambini e i ragazzi tra i 6 e i 13 anni potranno invece partecipare al "Campeggio/Eventi", un ciclo di attività ludico-educative. Questo percorso è stato ideato per creare un ambiente inclusivo e stimolante, dove i partecipanti possono sviluppare la propria creatività, socializzare e stringere nuove amicizie in un contesto divertente e sicuro. Per iscriversi a uno dei due percorsi, è necessario compilare il modulo disponibile online. Le adesioni sono obbligatorie e possono essere effettuate qui.