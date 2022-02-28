Il presidente Manco ha tracciato la linea di azione degli eventi futuri, la cui realizzazione sarà sempre subordinata all'assenza di eventuali recrudescenze pandemiche

di Marco Galati

Il consiglio direttivo dell’associazione culturale dei rioni “Vivi San Calogero” è stato riconfermato in blocco per altri due anni. La decisione è scaturita nel corso dell’assemblea annuale dei soci tenutasi domenica scorsa nella sala congressi dell’ex Saub a San Calogero.

Il nuovo direttivo sarà dunque formato dal presidente Salvatore Manco, dal vice Gregorio Riso, da Rosanna Saccomanno nella veste di tesoriera, dal segretario Giuseppe Vetere e dai consiglieri Salvatore Romano, Nicola Riso e dalla new entry Domenica Formica.

Oltre al rinnovo delle cariche si è proceduto all’approvazione del bilancio 2021 nonché a fare una disamina dei risultati raggiunti e degli obiettivi futuri. Al vulcanico presidente Salvatore Manco è toccato il compito di relazionare sullo stato dell’arte. Il sodalizio, dopo due anni di attività, vanta un attivo contabile di 6500 euro, in aggiunta alla variegata attrezzatura necessaria allo svolgimento degli eventi. A questo proposito, il presidente Manco ha fatto sapere che l’associazione è alla ricerca di una sede, con annesso garage, per il deposito del materiale in possesso. Manco è poi passato a tracciare la linea di azione degli eventi futuri, la cui realizzazione sarà sempre subordinata all’assenza di eventuali recrudescenze pandemiche.

Il calendario eventi

Il calendario provvisorio degli eventi prevede l’organizzazione per il mese di maggio della “Primavera culturale“, rassegna fotografica con contestuale concorso a premi.

Mentre tra luglio e settembre è in programma “Vivilandia”, il centro estivo dedicato a bambini e adolescenti, nel cui ambito sono previste delle escursioni in natura, i giochi della gioventù, la giornata ecologica e altre iniziative tese alla conoscenza e alla riscoperta del territorio.

Per agosto sono in programma i tradizionali giochi di quartiere con i “Rioni in festa”. Dicembre, invece, sarà il mese dedicato alla magia del Natale con l’allestimento di luminarie, mercatini e spettacoli a tema.

Un cartellone di eventi, insomma, ricco di appuntamenti che deve essere inteso – ha ricordato il consigliere Nicola Riso – “come uno strumento per accrescere il senso di appartenenza, il valore delle tradizioni e il rispetto per la comunità”. In ultimo, il consigliere Riso ha fatto sapere che è ancora in corso la campagna annuale di tesseramento all’associazione, il cui costo è di sole 10 euro.