Rombiolo omaggia Domenico Contartese nel ventesimo anniversario della morte. L’amministrazione comunale, intende infatti ricordare la figura del compianto sindaco con una pubblica manifestazione in programma il 3 dicembre alle ore 18.00. L’appuntamento è previsto presso l’auditorium comunale.

L’evento sarà introdotto dal sindaco Domenico Petrolo, moderato dal giornalista Nicola Rombolà. Allo storico Saverio Di Bella il compito di relazione. Seguirà un dibattito e gli interventi conclusivi a cura di Franco Iacucci, già vice presidente del Consiglio regionale della Calabria e Michele Drosi, rappresentante storico e studioso del Movimento contadino calabrese. A tutela della salute di tutti, l’evento si terrà nel rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti covid-19 vigenti.