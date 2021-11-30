La manifestazione è in programma il 3 dicembre presso l’auditorium comunale. L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale

Rombiolo omaggia Domenico Contartese nel ventesimo anniversario della morte. L’amministrazione comunale, intende infatti ricordare la figura del compianto sindaco con una pubblica manifestazione in programma il 3 dicembre alle ore 18.00. L’appuntamento è previsto presso l’auditorium comunale.

L’evento sarà introdotto dal sindaco Domenico Petrolo, moderato dal giornalista Nicola Rombolà. Allo storico Saverio Di Bella il compito di relazione. Seguirà un dibattito e gli interventi conclusivi a cura di Franco Iacucci, già vice presidente del Consiglio regionale della Calabria e Michele Drosi, rappresentante storico e studioso del Movimento contadino calabrese. A tutela della salute di tutti, l’evento si terrà nel rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti covid-19 vigenti.