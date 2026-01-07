Una sorpresa dall’alto per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria: doni, sorrisi e vicinanza anche dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza nel giorno dell’Epifania

Nel giorno dell’Epifania, visita speciale nel reparto di Pediatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è arrivata la Befana, accompagnata dai militari della Guardia Costiera, del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, dai Vigili del Fuoco di Vibo Valentia e da rappresentanti del locale Rotary Club.

La Befana, a bordo della sua scopa, è entrata, direttamente dalla finestra del reparto tramite l’autoscala dei Vigili del Fuoco, nelle stanze dei piccoli ricoverati tra lo stupore dei bambini e delle loro famiglie, distribuendo loro giocattoli e dolciumi, regalando così un sorriso e dei momenti di felicità che hanno aiutato a rendere più serena la permanenza dei piccoli nella struttura ospedaliera.

Al termine della visita, nell’augurare ai piccoli degenti una pronta guarigione ed un rapido ritorno alla vita quotidiana, i rappresentanti delle varie forze intervenute hanno voluto ringraziare i medici e tutto il personale dell’ospedale per l’encomiabile lavoro e lo straordinario impegno che quotidianamente dimostrano, con assoluta professionalità, in favore dei piccoli pazienti e di tutta la collettività.