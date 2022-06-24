L’elezione è giunta a conclusione dell’assemblea elettiva che si è svolta questo pomeriggio alla presenza di numerosi rappresentanti dell’associazione di categoria

È Salvatore Nusdeo, imprenditore vibonese, il nuovo presidente dell’Area territoriale di Vibo Valentia di Confcommercio Calabria Centrale. La decisione è giunta a conclusione dell’assemblea elettiva che si è svolta questo pomeriggio alla presenza di numerosi rappresentanti dell’associazione. L’elezione, avvenuta per acclamazione e sostenuta nel corso degli interventi dei presenti, «rappresenta – si legge in una nota dell’associazione di categoria – un’ulteriore conferma del prezioso lavoro svolto da Nusdeo, soprattutto nel periodo in cui ha ricoperto la carica di commissario, durante il quale ha sempre cercato di dare seguito alle sollecitazioni, giunte dalle varie categorie, che richiedevano il riassestamento e la riorganizzazione delle federazioni e dell’intero sistema associativo del territorio».



Infatti, durante l’assemblea, «che si è svolta in un clima di serena condivisione, tutti i rappresentanti delle varie categorie hanno evidenziato, nei loro interventi, l’impegno profuso da Nusdeo e la qualità dell’attività svolta, meritoria, pertanto, di questa ulteriore manifestazione di stima e di fiducia. I numerosi partecipanti all’assemblea hanno richiesto, quindi, di dare continuità a quanto già realizzato, augurando al presidente Nusdeo di poter proseguire il suo lavoro con lo stesso impegno e la stessa determinazione. In tutti gli interventi è emersa, inoltre, l’importanza e la necessità che il territorio di Vibo Valentia, e insieme ad esso tutti gli operatori economici rappresentati da Confcommercio, tornassero ad avere una guida ed una personalità che potesse adeguatamente rappresentarli». [Continua in basso]

Il neo presidente Salvatore Nusdeo, subito dopo l’elezione, si è detto «particolarmente felice di questa elezione, soprattutto perché il territorio di Vibo Valentia ottiene, finalmente, la rappresentanza che merita all’interno di un’importante associazione di categoria come quella di Confcommercio. Sono, pertanto, molto emozionato per la fiducia e la stima accordatami, e particolarmente orgoglioso, perché si tratta di un’elezione che giunge a conclusione di un percorso associativo e di un lavoro di confronto e condivisione con i rappresentanti delle varie categorie. Occorrerà dare continuità a quanto realizzato e proseguire, tutti insieme, con impegno e determinazione, consapevoli del difficile contesto economico che sta vivendo l’intero territorio Vibo Valentia. Auspico – ha detto ancora l’interessato – di poter svolgere la mia attività nello stesso clima di dialogo, di confronto e di collaborazione vissuto oggi e spero che lo stesso rapporto possa instaurarsi anche con tutti gli attori sociali ed istituzionali del nostro territorio». Un «ringraziamento particolare», infine, Salvatore Nusdeo lo ha riservato al presidente di Confcommercio Calabria Centrale Pietro Falbo ed al suo direttore Giovanni Ferrarelli, per il loro suo proficuo e incessante impegno nelle attività associative».

Lo stesso presidente di Confcommercio Calabria Centrale Pietro Falbo, presente all’assemblea, ha così commentato: «Vibo Valentia ha finalmente un nuovo Presidente e sono particolarmente contento del fatto che per questo importante ruolo sia stato scelto, con convinzione ed entusiasmo, Salvatore Nusdeo, che, grazie alle sue indiscusse doti personali ed imprenditoriali, saprà sicuramente interpretare al meglio questo nuovo incarico, apportando un fondamentale contributo, in ordine di idee ed operatività, a tutte le dinamiche associative dell’Area Territoriale di Vibo Valentia».