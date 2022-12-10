Successo per il concerto del coro polifonico Dominicus di Soriano e per la zeppolata. In scena entreranno anche Babbo Natale e la Befana

Con l’avvicinarsi del Santo Natale entrano nel vivo le iniziative promosse dalla locale associazione turistica Pro Loco sul territorio comunale di San Costantino Calabro. L’esordio è stato sancito lo scorso 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, con la zeppolata in piazza e con il riuscito concerto di musica classica, eseguito all’interno della chiesa parrocchiale dal coro polifonico “Dominicus” di Soriano Calabro, diretto dal maestro Gianfranco Cambareri. All’evento, organizzato dalla realtà associativa presieduta da Costantino Suppa, in collaborazione con la locale parrocchia guidata da don Oreste Borelli, farà seguito l’entrata in scena di Babbo Natale, il quale il 22 dicembre porterà i regali ai bambini della scuola materna, mentre il 24 dicembre, a partire dalle ore 17, transiterà a bordo della sua slitta per le vie del paese, per consegnare nelle case, a grandi e piccini, i doni portati nella sede della Pro Loco o affidatigli lungo il percorso.



Il 6 gennaio, infine, sempre alle ore 17, sono programmati l’arrivo a San Costantino Calabro della Befana e la tradizionale tombolata all’interno della sala cinema della Casa del Popolo. Durante tutto il periodo delle festività di fine anno, tra l’altro, sul territorio comunale si svolgeranno i concorsi “Il balcone natalizio” e “Presepe 2022”, tesi a rendere ancora più magica l’atmosfera nel paese e a permettere alle famiglie di commemorare e rivivere al meglio la nascita di Gesù Bambino nella grotta di Betlemme.

