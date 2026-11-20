Un incontro teso a valorizzare le radici del territorio e a offrire concrete prospettive lavorative alle nuove generazioni, senza però costringerle a lasciare la propria terra natia. Questo l'obiettivo primario del convegno agricolo "Coltiviamo il futuro", promosso a San Costantino Calabro dall'associazione “Disabili senza barriere” presieduta dal vulcanico Rocco Deluca. L'evento è in programma domani 21 novembre, a partire dalle 16.30, all'interno dell'edificio che fino a qualche anno fa ospitava l'asilo delle Suore della Carità. L'iniziativa nasce per porre all'attenzione sulle potenzialità del settore primario e sulle nuove opportunità per i neo imprenditori agricoli del comprensorio sancostantinese. Il motto del convegno è "Giovani, non scappiamo dalla nostra terra! Il lavoro c'è: crediamo nelle nostre radici e costruiamo qui il nostro futuro", invito palese alle nuove generazioni a riscoprire l'orgoglio di appartenere al territorio calabrese, unendo tradizione, innovazione e competenza.

L'incontro pubblico prenderà il via con i saluti del presidente di Disabili senza barriere, Deluca. Subito dopo seguiranno gli interventi in sala di diversi esponenti delle istituzioni locali e del mondo tecnico, imprenditoriale e sociale. Nell'occasione, a prendere la parola e a trattare i vari aspetti del tema oggetto del convegno saranno, nello specifico, il sindaco di San Costantino Calabro, Nicola Derito, l'archeologo Fabio Lico, l'agronomo della Coldiretti di Vibo Valentia, Costantino Denami, il parroco don Oreste Borelli e l'imprenditore Egidio Grande. L'evento "Coltiviamo il futuro", promosso domani da Disabili senza barriere, si avvarrà del patrocinio della Società agricola “Giorgio Buda” e della collaborazione dell'Amministrazione comunale, della Coldiretti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e della locale associazione turistica Pro Loco.