San Costantino Calabro non dimentica e anche in questo 2025 si è ripetuto il suggestivo rito di consegna di un riconoscimento speciale alla coppia di sposi più longeva e alla persona più anziana del luogo. Il tutto nel giorno della festa della Sacra Famiglia e su input della locale associazione Disabili senza Barriere presieduta dal vulcanico Rocco Deluca. Quest’anno a ricevere il premio sono stati i coniugi Antonino Chiarello e Mariarosa Mancuso, il primo classe 1933 la seconda classe 1941, sposi da ben 63 anni. Per quanto riguarda la persona con più anni di vita, il riconoscimento è invece andato alla nonnina Michelina Mazzotta, la quale nel prossimo mese di aprile si accinge a festeggiare il suo secolo di esistenza terrena.

La cerimonia di consegna degli attestati è avvenuta al termine della celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Oreste Borelli nella chiesa matrice di San Costantino Calabro. Momenti di profonda religiosità e di intensa commozione, in cui il sacerdote ha ricordato ai presenti il valore che rivestono le persone anziane per le nuove generazioni, «testimoni silenti di tempi andati, memorie storiche e pozzi di saggezza a cui attingere a piene mani ancora oggi». «Celebrare queste vite - ha affermato dal canto suo il presidente di Disabili senza Barriere, Rocco Deluca - significa educare e radicare la nostra comunità nel rispetto dell’altro e trasmettere ai giovani il valore dell’amore vero e incondizionato e del rispetto della famiglia. Un grazie corale va ai nostri soci - ha concluso - artefici silenziosi di questi momenti magici, che legano il passato all’oggi e al domani scaldando l’anima della nostra San Costantino». Nell’occasione, ai coniugi Antonino Chiarello e Mariarosa Mancuso e alla nonnina Michelina Mazzotta sono stati anche consegnati i rispettivi certificati originali di matrimonio e di nascita. Il tutto “condito” da un sano momento conviviale.