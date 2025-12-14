È stato un viaggio a ritroso nel tempo con lo sguardo rivolto al futuro e con al centro l'uva e la produzione del vino, tra filari, frammenti di storia locale e il ricordo delle antiche tecniche utilizzate dai nostri padri. Un incontro, non solo per addetti ai lavori, incentrato sulla salvaguardia e valorizzazione degli ultimi vigneti secolari del territorio, con gli occhi però puntati alle innovazioni che al giorno d'oggi contraddistinguono la viticoltura.

Questi, in breve, i contenuti dell'interessante e partecipazione convegno promosso a San Costantino Calabro , all'interno dell'ex asilo delle Suore della Carità, dall'associazione “ Disabili senza barriere ” presieduta dal vulcanico e poliedrico Rocco Deluca . Tra gli interventi in sala, quelli dell'archeologo Fabio Lico , dell'agronomo e segretario della Coldiretti di Vibo Valentia, Costantino Denami , del titolare delle omonime Cantine, Lillo Marcianò, del sommelier Pasquale Garrì e della professoressa dell'Istituto Alberghiero di Vibo Valentia, Santina Lagamba . Ad affiancare il docente, alcuni degli stessi allievi della scuola , da sempre attenta a iniziative del genere, nella convinzione che rappresentino un ulteriore modo per arricchire il curriculum dei propri alunni e un adeguato supporto al loro piano di studi, in un perfetto connubio tra formazione e filiera . La discussione che ne è conseguita ha permesso di raccogliere diversi spunti e stimoli di riflessione , ma anche di approfondire le varie tematiche che ruotano intorno al mondo del vino e del paesaggio circostante.