Il 26 giugno la Camera Civile riunisce giudici, docenti, istituzioni e mondo forense per discutere il divario tra prestazioni riconosciute e assistenza realmente fruibile, con focus sugli strumenti giurisdizionali e un riconoscimento al chirurgo Luigi Bonavina

A Vibo Valentia il diritto alla salute diventa tema di confronto tra magistratura, università, istituzioni e professioni. Venerdì 26 giugno 2026, dalle 16 alle 19, la Sala consiliare della Provincia ospiterà il convegno "Art. 32 della Costituzione: disuguaglianze nella sanità e diritti negati. Tutele giurisdizionali", promosso dalla Camera Civile di Vibo Valentia.

Al centro dell’iniziativa ci sarà la distanza tra diritti riconosciuti e diritti realmente accessibili, con un approfondimento sugli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Il punto di partenza è l’articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività.

Il confronto tra diritto, economia e tutela risarcitoria

Ad aprire i lavori sarà Teresa Chiodo, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Il confronto entrerà poi nel merito delle diverse prospettive legate alla sanità, dall’impatto economico alla tutela giuridica, fino ai profili risarcitori.

Sono previsti gli interventi di Vincenzo Carrieri, docente Unical e direttore del Centro di ricerca interdipartimentale su Società, Salute e Territorio, di Daniele D’Alessandro, docente di Diritto sanitario all’Unical, e di Giuseppe Cricenti, consigliere della Suprema Corte di Cassazione. Un parterre chiamato ad affrontare uno dei temi più sensibili del dibattito pubblico: l’equità nell’accesso alle cure e le garanzie azionabili dai cittadini.

Il riconoscimento a Luigi Bonavina

Tra i momenti significativi dell’evento è previsto anche un riconoscimento a Luigi Bonavina, chirurgo di fama internazionale. A lui sarà consegnata un’opera firmata da Gerardo Sacco, quale omaggio all’eccellenza della sua attività medica.

L’appuntamento prevede inoltre i saluti istituzionali di Corrado L’Andolina, presidente della Provincia di Vibo Valentia, di Angela Pezzimenti, presidente della Camera Civile di Vibo Valentia, di Francesco De Luca, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, e di Marietta De Rango, vicepresidente della Fondazione Uncc.

Evento accreditato per gli avvocati

A moderare sarà Daniela Primerano, socia della Camera Civile di Vibo Valentia e presidente dell’Osservatorio Civico Città Attiva. L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia con 3 crediti per la formazione continua degli avvocati.

L’iniziativa punta a riportare al centro del confronto pubblico il significato concreto dell’articolo 32 della Costituzione, interrogandosi sulle disuguaglianze nella sanità e sulle tutele giurisdizionali disponibili quando il diritto alla salute resta solo formalmente riconosciuto.