Una volta riaperto sarà possibile chiedere direttamente allo sportello certificati anagrafici, passaporto e servizi Inps. Intanto la continuità del servizio sarà garantita nella sede di Stefanaconi

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Raffaele Teti n° 20 a Sant’Onofrio è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis”, l’iniziativa che punta a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

All’ufficio postale di Sant’Onofrio si potranno chiedere i servizi Inps e del ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante tutta la durata dei lavori, la continuità del servizio per i cittadini di Sant’Onofrio sarà garantita all’ufficio postale di Stefanaconi che sarà disponibile tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13,35 ed il sabato fino alle 12.35.