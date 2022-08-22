L'evento è stato organizzato dall'associazione "Bubini". Presenti anche stand gastronomici e di magliette realizzate dai ragazzi del posto

Grande successo a Sant’Onofrio per il concerto di Santino Cardamone, organizzato dall’associazione “Bubini”. La serata, arricchita anche da stand, si è tenuta in piazza Umberto I. I cantanti Nancy Suppa e Jacopo Aversano hanno aperto il concerto alle ore 22:00, dando vita a cover in acustico di genere pop, soul e blues. Subito dopo si è esibito Santino Cardamone, cantautore calabrese che nel 2015 ha anche sostenuto i provini di XFactor. Si è registrata una grande affluenza di giovani, con partecipazione attiva fino a notte fonda. [Continua in basso]

I ragazzi dell’associazione hanno dichiarato: «Siamo molto soddisfatti per il successo ottenuto, sia per quanto riguarda il concerto che i panini e le bevande. In piazza – continuano i ragazzi – era presente anche uno stand delle magliette realizzate dall’associazione in collaborazione con tre artiste del nostro paese. Era possibile preordinarle, ed anche in questo caso abbiamo avuto molte adesioni». L’associazione “Bubini” è costituita da soli giovani santonofresi: «I feedback sono stati molto positivi. Le persone ci hanno fatto tanti complimenti, augurandoci sempre questi successi. Sinceramente c’era un po’ di timore prima dell’evento, ma siamo rimasti molto soddisfatti». I ragazzi hanno poi inteso ringraziare «tutti quelli che in un modo o nell’altro ci hanno aiutato, tutte le persone che hanno deciso quella sera di uscire in piazza e ci hanno sostenuto in tutti i modi. Anche solo la presenza era fondamentale per noi».