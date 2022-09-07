Ne potranno beneficiare gli studenti della scuola media appartenenti a nuclei familiari in difficoltà. Intanto procedono i lavori di ristrutturazione presso la primaria

Un aiuto concreto per le famiglie svantaggiate alle prese con i costi per l’acquisto dei libri. Il Comune di Nicotera, nell’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, informa i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado (a prescindere dalla residenza), appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, che a partire dal mese di novembre 2022 potranno richiedere un contributo per l’acquisto dei libri di testo scolastici. La documentazione richiesta è la seguente: fattura con le voci di spesa (non saranno accettati scontrini), documentazione Isee, documento di identità e codine Iban. [Continua in basso]

Sempre sul fronte scuola, la compagine amministrativa guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, ha comunicato la continuazione dei lavori di ristrutturazione presso la scuola elementare di Nicotera Marina. In merito alle attività di ripristino, gli assessori Antonio La Malfa e Lorella Destefano si sono detti fiduciosi: «I nostri bimbi potranno tornare a scuola nei tempi stabiliti, per la normale riapertura del plesso», hanno brevemente commentato.