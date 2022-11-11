La prima lezione si è tenuta nella biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia. Istituita una borsa di studio dal valore di mille euro

Si è tenuta il 9 novembre, nella biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, la prima lezione del corso intensivo di preparazione all’esame di avvocato organizzato dalla Scuola di formazione forense “Avv. Rosa Mammone”. La lezione, tenuta dall’avvocato Vincenzo Di Maggio del Consiglio nazionale forense e dall’avvocato Daniele D’Elia su “Problem solving, costruzione del discorso e criteri di valutazione”, è stata preceduta dalla presentazione del corso che proseguirà con esercitazioni in classe e simulazioni dell’orale rafforzato. [Continua in basso]

Il presidente Francesco De Luca ha ringraziato tutti i colleghi del Foro vibonese che daranno il loro contributo in qualità di formatori ed ha sottolineato come «il Coa di Vibo Valentia abbia fortemente voluto istituire la Scuola forense per contribuire alla formazione del futuro professionale dei giovani praticanti». Dopo i saluti del presidente De Luca, il direttore della Scuola, Antonio Fuscà, ha annunciato l’istituzione di una borsa di studio del valore di € 1.000,00 – intitolata alla memoria del già presidente Antonio Pontoriero – destinata al partecipante al corso che avrà riportato il voto più alto all’esame di avvocato sessione 2022/2023.

Sinceri ringraziamenti sono stati espressi dal Isabella Pontoriero, avvocato e figlia del compianto presidente, presente in aula nell’occasione. La lezione è stata seguita dai praticanti iscritti al corso di preparazione all’esame e da quelli che uniscono alla pratica negli studi la frequenza obbligatoria dei corsi della Scuola forense.