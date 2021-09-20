Non piace la trovata della dirigente scolastica e dell’amministrazione comunale. Si cercano nuove soluzioni

Protesta a Portosalvo da parte dei genitori e dei bambini per la sistemazione degli alunni in alcune tende e gazebo dove fare lezione. L’edificio è stato chiuso a seguito di problemi riguardanti il tetto che sarebbe a rischio crollo nonostante i lavori per il risparmio energetico conclusi il 25 maggio. Una situazione che ha portato a trovare nel giro di pochi giorni una soluzione tampone con l’installazione di una serie di gazebo all’interno di un’area verde all’esterno dell’edificio scolastico. A confrontarsi con i genitori, la dirigente scolastica Maria Salvia, gli insegnanti e il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. Quest’ultima ieri ha difeso la scelta momentanea delle tende e dei gazebo venendo sommersa dalle critiche. Alla fine, dopo aver ripetutamente definito la “trovata” delle tende come un modello di scuola “all’avanguardia”, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo è passata dall’orgoglio alla resa: domani comunicherà una nuova sede per gli alunni di Portosalvo. Chi vivrà, vedrà.