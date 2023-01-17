A breve inizierà la distribuzione dei bidoncini domestici, mentre continueremo con le iniziative di sensibilizzazione nelle scuole

Incoraggianti i dati del mese di dicembre circa la raccolta differenziata del comune di Serra San Bruno. La raccolta, ha infatti superato la quota del 65% e fa ben sperare, a detta del sindaco Alfredo Barillari, nel raggiungimento, a breve, di obiettivi ancora più significativi. “Non ci fermiamo qui – ha dichiarato il primo cittadino – a febbraio inizierà la distribuzione dei bidoncini domestici, mentre continueremo con le iniziative di sensibilizzazione nelle scuole. Differenziare significa rispettare l’ambiente e diminuire i costi di smaltimento”. Progettare il giusto servizio, ha spiegato Barillari, “ha richiesto tempo, studio e controllo”. Grazie a tutte le cittadine e i cittadini che hanno dimostrato impegno, agli operatori e alla squadra di maggioranza, in particolare a Giuseppe Zaffino per la dedizione messa in campo nel tempo. Il 65% – ha concluso – è un risultato che tutti noi dobbiamo puntare a migliorare”.

