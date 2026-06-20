Accolti dai militari, i piccoli partecipanti hanno potuto apprendere i servizi svolti ogni giorno per la comunità, con la proiezione di filmati e una dimostrazione del Nucleo Cinofili

Una mattinata tra divise, autoradio, unità cinofile e conoscenza delle istituzioni. Gli alunni della scuola primaria di Capistrano, in visita a Serra San Bruno nell’ambito di un’attività didattica che ha compreso anche la Certosa, sono stati accolti nella sede della Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.

L’iniziativa, svolta nella mattinata del 18 giugno, ha offerto ai giovani studenti l’occasione di avvicinarsi al lavoro quotidiano dell’Arma e di conoscere da vicino le attività svolte dai militari al servizio della collettività. Un momento pensato non solo come visita didattica, ma anche come esperienza di educazione civica, inserita nel percorso di promozione della legalità portato avanti sul territorio.

La visita in caserma

Ad accogliere gli alunni sono stati i militari della Compagnia, che hanno illustrato i principali compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, spiegando il ruolo svolto ogni giorno nei servizi di prevenzione, controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica.

Durante l’incontro, i bambini hanno potuto osservare alcune delle dotazioni utilizzate dai reparti territoriali, tra cui le autoradio impiegate nei servizi esterni, strumento simbolo della presenza capillare dei Carabinieri nei centri urbani e nelle aree interne.

La visita ha permesso agli studenti di comprendere in modo semplice e diretto come si articola l’attività quotidiana dei militari, dal presidio del territorio al rapporto con i cittadini, fino agli interventi svolti a supporto della comunità.

Il filmato e la dimostrazione dei cinofili

Tra i momenti che hanno suscitato maggiore interesse c’è stata la proiezione di un filmato dedicato alle attività dell’Arma dei Carabinieri, attraverso il quale gli alunni hanno potuto conoscere i diversi ambiti in cui operano i militari.

Particolarmente seguita anche la dimostrazione operativa svolta dal personale del Nucleo Cinofili, che ha consentito ai bambini di osservare da vicino le capacità delle unità cinofile impiegate in vari settori di servizio. Un’occasione che ha reso più concreta la conoscenza di una delle componenti specialistiche dell’Arma, mostrando il rapporto tra conduttore e cane e il contributo offerto nelle attività operative.

Un percorso di legalità rivolto ai più giovani

La visita degli alunni di Capistrano rientra in un percorso più ampio di avvicinamento dei giovani alle istituzioni e di promozione della cultura della legalità che la Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno porta avanti da tempo nel comprensorio.

Nei mesi scorsi iniziative analoghe avevano già coinvolto gli alunni delle scuole primarie di Serra San Bruno e Pizzoni, nell’ambito di un programma pensato per favorire la conoscenza dell’Arma, dei suoi valori e delle attività svolte quotidianamente a tutela della collettività.

Al centro del progetto c’è il dialogo con le nuove generazioni, considerato uno strumento fondamentale per contribuire alla crescita di una coscienza civica consapevole, responsabile e rispettosa delle regole della convivenza civile.