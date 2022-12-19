Al centro, “la promozione della cultura per la riqualificazione resiliente delle comunità”. Si punta a valorizzare i beni storici, artistici e culturali

A Mongiana al via le domande per la selezione di sei operatori volontari da impiegare in un progetto di servizio civile della durata di 12 mesi. Al centro, “la promozione della cultura per la riqualificazione resiliente delle comunità”. Si punta a valorizzare i beni storici, artistici e culturali della cittadina del Vibonese. Mongiana, infatti, è uno scrigno di tesori e bellezze. Sia dal punto di vista paesaggistico, sia per la presenza di importanti siti d’interesse culturali. Su tutti, le reali ferriere ed officine di Mongiana, complesso siderurgico nato sotto l’egida della dinastia dei Borbone di Napoli. Sarà possibile inoltrare domanda entro il 10 febbraio 2023. Ai selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro. [Continua in basso]

Requisiti richiesti

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non potranno accedere al bando, i candidati che:

appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;

hanno interrotto un progetto di servizio civile universale, digitale, ambientale o finanziato dal Pon-iog “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi ad uno dei progetti contemplati nel presente bando;

digitale, ambientale o finanziato dal Pon-iog “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi ad uno dei progetti contemplati nel presente bando; intrattengono, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti. Maggiori info su Futuraweb.tv.

