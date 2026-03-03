I due programmi sono incentrati sulla valorizzazione dell’identità culturale cittadina. L’assessore Talarico: «Occasione di crescita e opportunità per i ragazzi e per l’ente»

Il Comune di Vibo Valentia annuncia la propria partecipazione al bando 2026 del Servizio civile universale, confermando anche per quest’anno l’impegno a «offrire ai giovani un’opportunità concreta di crescita personale e professionale». L’ente aderisce a due progetti, entrambi incentrati sulla valorizzazione dell’identità culturale cittadina: “Cultura e Memoria” e “Cultura e Memoria del Mare”.

I progetti saranno attivi all’interno delle strutture comunali e mirano a promuovere la conoscenza del patrimonio storico, archivistico e marittimo della città nelle sue forme più ampie, coinvolgendo i volontari in attività di supporto e animazione culturale. La scadenza per le domande è l’8 aprile 2026.

«Il Servizio civile - dichiara l’assessore agli Affari generali, Marco Talarico - rappresenta una delle esperienze più significative che un giovane possa intraprendere. Offre la possibilità di mettersi alla prova, acquisire competenze, maturare senso civico e, non da ultimo, ottenere titoli utili per la partecipazione ai futuri concorsi pubblici, contribuendo così a costruire basi solide per il proprio percorso professionale».

«Per il nostro Comune - prosegue l’assessore Talarico - è anche un’opportunità preziosa: poter contare su nuove energie, motivate e formate, ci permette di rafforzare i servizi e di portare avanti attività che valorizzano la memoria e l’identità del territorio. Siamo felici di rinnovare questa partecipazione e di accogliere i volontari che vorranno condividere con noi un anno di crescita e impegno per la comunità».

Il Comune di Vibo Valentia partecipa attraverso l’Associazione “Futura Centro studi politici, culturali, economici, sociali e giuridici”, ente accreditato che ha ottenuto il finanziamento del programma “Strategie di valorizzazione del patrimonio culturale per i territori fragili”. Al seguente link tutte le informazioni https://www.futuraweb.tv/2026/02/25/6741/.