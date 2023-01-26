L’iniziativa nell’ambito della Giornata della Memoria. Ospite Nava Spizzichino, esperta di Shoah e antisemitismo e guida al memoriale del binario 21 a Milano

“Shoah tra storia e memoria. Quale insegnamento?”, questo il titolo dell’evento organizzato dal liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia in occasione della Giornata della Memoria. «La memoria è determinante nel processo di crescita di ciascun individuo ha esordito il dirigente scolastico del liceo “Berto” Licia Bevilacqua – offre l’occasione di sentire gli eventi relativamente lontani come ancora vicini e soprattutto possibili. Il ricordo di quanto accade agli ebrei, dunque, ci consegna le chiavi per tentare di operare affinché non accada mai più». [Continua in basso]



Ospite all’incontro Nava Spizzichino, esperta di Shoah e antisemitismo e guida al memoriale del binario 21 a Milano che, attraverso un ampio e articolato excursus storico, ha guidato gli studenti del “Berto” verso la comprensione del fenomeno dell’antisemitismo dal passato al presente. Nel corso dell’evento si sono esibiti gli allievi Antonino Calafati, alla chitarra, e Antonio Galati, al violino. Particolarmente toccante la testimonianza di con Sami Modiano, superstite dell’Olocausto italiano, sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e attivo testimone della Shoah, in collegamento telefonico. «Voi ragazzi – ha detto Modiano – siete la speranza del domani. Dovete prendervi la responsabilità di trasmettere il ricordo e fare in modo che il ricordo non si perda quando noi testimoni non ci saremo più».

