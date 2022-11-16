Soddisfazione da parte del consigliere con delega ai lavori pubblici Grazia Bertucci che ha collaborato con il consigliere provinciale Daniele Galeano

Sono stati appaltati dalla Provincia di Vibo Valentia i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale n. 44 ed in particolare l’uscita per Simbario. Per tale risultato si è impegnata la consigliera comunale di Simbario (con delega ai lavori pubblici), Grazia Bertucci, che ha interessato per la ripresa dei lavori anche il consigliere provinciale Daniele Galeano di Serra San Bruno il quale ha recepito le istanze della Bertucci e si è attivato per la risoluzione del problema. Superate alcuni intoppi burocratici si è passati quindi all’appalto dei lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale n. 44.