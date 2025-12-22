Il Vibonese si arricchisce di nuova solidarietà e condivisione, con la nascita dell'associazione Seme di Speranza. Un sodalizio fondato da un gruppo di cittadini con il sostegno del parroco della Parrocchia Gesù Salvatore di Vena di Jonadi, don Roberto Carnovale, con l'intento di creare una società migliore per le generazioni future.

Il gruppo è presieduto da Salvatore Ferrara, il vicepresidente è Virgilio Dicarlo e il segretario Danilo Palermo. Il consiglio direttivo è costituito poi da Lucia Caparra, Domenico Colacchio, Pasquale Iannello e Rosa Prestia.

L'obiettivo principale di "Seme di Speranza" è coinvolgere i membri della comunità in attività che promuovano tre punti essenziali: consapevolezza ambientale e sostenibilità; inclusione sociale ed educazione civica; attività teatrali e arti sceniche. Attraverso eventi, workshop e progetti collaborativi, inoltre, la neonata associazione si propone di sensibilizzare e ispirare le persone a contribuire attivamente al benessere della società.

Come ha sottolineato il vicepresidente Virgilio Dicarlo: «L'associazione Seme di Speranza si impegna a promuovere iniziative che valorizzino e costruiscano reti collaborative con istituzioni e cittadini, elementi fondamentali per affrontare le nuove sfide del terzo settore. Siamo convinti che, lavorando insieme, possiamo costruire un futuro migliore per tutti. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi e a contribuire attivamente al benessere della nostra società».