Per gli interventi di adeguamento che riguarderanno via Roma è anche arrivato il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e della Provincia

La commissione straordinaria del Comune di Soriano Calabro, visto anche il parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con delibera di giunta ha approvato il progetto esecutivo per gli “Interventi di adeguamento e ammodernamento di Via Roma”, ossia, il Corso principale del borgo dell’entroterra vibonese che incornicia la prestigiosa Biblioteca Calabrese. [Continua in basso]

Il progetto – finanziato con Fondi Legge 145/2018 – è stato redatto dall’ingegnere Pasquale Contartese al quale, lo scorso novembre era stato affidato l’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la redazione del progetto esecutivo dell’importo complessivo di euro 130.000,00. Con Decreto n.5133 del 12 maggio 2022 sono state impegnate le risorse per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, la cui copertura finanziaria è pertanto garantita sull’impegno contabile n. 2164/2022 (euro130.000,00).

