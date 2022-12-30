Ecco da quando e fino a che giorno sarà esecutivo il provvedimento per l'intero territorio comunale e cosa comporterà l'inosservanza dello stesso

La commissione straordinaria del Comune di Soriano Calabro, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini intesa come integrità\fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile. Pertanto, ordina il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 14,00 della giornata odierna fino al 6 gennaio 2023 compreso, nell’intero territorio del comune di Soriano Calabro, centro del Vibonese notoriamente conosciuto anche per la presenza di esercizi commerciali adibiti alla vendita di articoli pirotecnici e fabbriche di fuochi d’artificio, dove molti forestieri si recano proprio per l’acquisto di botti e artifici pirotecnici vari in occasione delle festività e, in particolare, per la notte di San Silvestro. [Continua in basso]

Nel provvedimento emanato dalla commissione, si fa presente che: “Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall’autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.u.l.p.s.”. Quanto invece all’inosservanza dell’ordinanza comunale, si evidenzia che: “Sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 a euro 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Le violazioni al seguente provvedimento – conclude la commissione straordinaria del Comune di Soriano Calabro – comporteranno il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato illecitamente detenuto e la successiva confisca le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano “declassificati” contraffatti, saranno perseguiti a termine di legge”.

