All'interno dell'ex ospedale sono stati organizzati due momenti di raccoglimento caratterizzati da una messa e una festicciola per gli anziani. La giornata è stata ideata dalla caposala, dal personale e dal parroco don Pino Sergio

Natale è notoriamente la festa più attesa e avvolgente dell’anno. Ma è anche il periodo in cui, soprattutto per alcune persone, la malinconia prende il sopravvento sulle emozioni più gioiose. E gli anziani, coloro i quali sono costretti alla lontananza dai loro cari, sono le persone più sensibili alla nostalgia, se, oltretutto, la malattia è una ulteriore aggravante di uno stato di per sè già abbastanza fragile. Per fortuna, in loro soccorso, vi sono sempre cittadini sensibili, istituzioni, associazioni, parroci e personale medico – sanitario, pronti a organizzare momenti di raccoglimento e attività ricreative per donare a questi “grandi adulti, patrimonio del nostro sapere” serenità e affetto. [Continua in basso]

Così, a Soriano Calabro, Rosita Romanò, caposala della Rsa dell’ex ospedale dell’entroterra, unitamente al personale in servizio nella struttura e al parroco del paese, don Pino Sergio, ha organizzato per i pazienti ricoverati nella Residenza sanitaria assistenziale, una messa e una festa in occasione delle festività natalizie. “Nella Rsa vi è un personale attento e che tiene non solo ai bisogni dei pazienti – ha spiegato la caposala – ma anche alla loro spiritualità”. La messa natalizia celebrata da don Pino Sergio e la piccola festicciola “hanno fatto vivere ai pazienti, in un periodo di restrizione per le visite, un caloroso momento di affetto in occasione delle feste natalizie”, ha aggiunto Rosita Romanò la quale, ha concluso “questo è un vero esempio di buona sanità dove il paziente viene prima di tutto”. Parole di vicinanza, conforto e solidarietà, sono state pronunciate da don Pino Sergio durante la funzione religiosa.

