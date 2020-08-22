Tutti gli articoli di Società
Oltre 50 bambini partecipanti al campo estivo “e…state con noi”, accompagnati dai propri genitori, sono stati accolti nella villa comunale di Stefanaconi dagli animatori e dagli amministratori comunali. A tagliare il nastro il sindaco, Salvatore Solano, affiancato dal presidente del consiglio comunale, Domenico Barbalaco, dal vicesindaco, Fortunato Cugliari, e dal capogruppo di maggioranza, Francesco Chiarella. L’obiettivo del campus è quello di accompagnare i più piccoli a ritornare alla vita di gruppo attraverso una serie di attività ed iniziative che avranno come finalità divertimento e sicurezza. Una vera e propria boccata d’aria dopo l’emergenza sanitaria che ha costretto tutti e soprattutto i più piccoli a rimanere a casa per lunghi mesi.
Nella giornata inaugurale i bambini hanno potuto assistere alla infornata e sfornata del pane, attività dimostrativa materializzatasi in una fiesta con pane e miele e pane e nutella. Anche per questo evento, per volontà dell’amministrazione comunale, il forno pubblico comunale è stato messo in funzione. Grazie alla grande professionalità della cooperativa ViboSalus, i nostri bambini potranno finalmente ritrovarsi e godere finalmente di momenti di svago. Il progetto del campus terminerà il 18 settembre, proprio a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico. Una scelta dell’amministrazione comunale per evitare che ci sia eccessivo stacco tra le attività del campus e quelle scolastiche, per evitare soprattutto che i bambini possano subire il distacco dai propri compagni.