Memoria storica del paese, il suo profilo antico e le sue memorabili trecce, immortalate dal fotografo Vibonese Raffaele Montepaone

Aveva 105 anni nonna Angela Fortuna, la donna più longeva di Stefanaconi è deceduta nelle scorse ore.

E’ stata una figura di riferimento e un simbolo nel piccolo centro del Vibonese e non solo: il suo profilo antico e le sue memorabili trecce, immortalati da fotografi e telecamere in più occasioni, sono diventati famosi anche fuori da Stefanaconi, ispirando poeti, pittori e artisti, specie dopo che a ritrarla è stato il fotografo vibonese Raffaele Montepaone. Quelle immagini sono anche apparse sull’inserto D di Repubblica che le ha utilizzate a corredo di un servizio sulla… longevità.

«Ci lascia la nonnina di tutti noi», scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Stefanaconi, nonchè presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, che ricorda la nonnina più longeva del Vibonese.