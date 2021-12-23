La lettera di un cittadino che invita gli enti locali a ripristinare la viabilità in un territorio sempre più abbandonato

Ancora sollecitazioni ad intervenire per ripristinare la strada provinciale numero 83 franata il 4 aprile dello scorso anno in località Lirda di San Calogero. Ma anche a ripristinare il normale manto stradale a Rombiolo.



«Sono rimaste due alternative – ci scrive Franceso Zucco – per andare verso sud: in direzione Rosarno bisogna attraversare la frazione Calimera dove due auto contemporaneamente non riescono a passare. Sarebbe necessario per ragioni di sicurezza installare un semaforo. Per andare verso nord direzione Vibo Valentia bisogna attraversare il centro abitato di Rombiolo, dove detta strada sembra che sia stata “bombardata” di recente, presentando diverse insidie in quanto numerose le buche lungo il percorso. Quando piove risultano coperte dall’acqua e quindi la situazione è abbastanza pericolosa. La segnaletica orizzontale è inesistente, dovrebbe essere visibile sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Ora mi chiedo: è necessario che avvenga, e mi auguro di no, qualche tragedia per poi chiedersi di chi è la responsabilità di tutto ciò? Non sarebbe meglio prevenire e mettere in sicurezza le strade? Insomma – conclude Zucco – uno scenario poco rassicurante per gli abitanti di San Calogero, abbandonati a se stessi».

