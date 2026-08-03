Le condizioni della viabilità provinciale nel Vibonese e nel Reggino finiscono al centro di una richiesta di intervento rivolta al Governo. Cosimo Limardo, presidente dell'associazione "Don Gnocchi – Voglia di Vivere" e vicepresidente nazionale del Dipartimento Diversamente Abili dell'Unione Nazionale Italiana, ha scritto al sottosegretario all'Interno Wanda Ferro chiedendo un incontro istituzionale per affrontare le criticità delle strade e sollecitare interventi di messa in sicurezza.

La lettera al sottosegretario Ferro

In particolare, il presidente Limardo, descrive «la grave e perdurante situazione di degrado in cui versano numerose strade provinciali della Calabria con particolare riferimento al territorio della provincia di Vibo Valentia e della provincia di Regio Calabria».

«Da anni – fa sapere il referente del sodalizio - denuncio le condizioni di estrema pericolosità di diverse arterie stradali, caratterizzate da buche, avvallamenti e dissesti che mettono quotidianamente a rischio l'incolumità dei cittadini e ostacolano gravemente la mobilità, in particolar modo delle persone con disabilità. Tra I tratti maggiormente critici desidero segnalare il collegamento tra Mesiano, Rombiolo, San Calogero, Limbadi, e il territorio di Nicotera, nonché varie altre arterie dell'area vibonese e reggina».

Così, tenuto conto «dei recenti stanziamenti di fondi destinati ad altre viabilità comunali (quali Filogaso e Fabrizia), le chiedo chiarimenti in merito ai criteri di priorità adottati evidenziando come anche I territori sopra citati versino in condizioni di emergenza non più procrastinabili».

Infine il presidente Limardo chiede la possibilità di «fissare un incontro istituzionale al fine di illustrarle direttamente le criticità riscontrare» al fine di individuare «le possibili soluzioni» e confrontarsi «sulle destinazione delle risorse per la messa in sicurezza del territorio».