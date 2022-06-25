La serata, organizzata dalla Pro Loco Aps e dalla parrocchia, ha visto la partecipazione dei musicisti Diego Ventura, Antonietta Pisano e Marianna Polito

Grande successo a Vibo Marina il “Concerto d’inizio estate 2022. Un pubblico numeroso ed attento si è ritrovato nel piccolo Santuario “Stella Maris”, vicino al porto, luogo di fede e di identità accogliente anche per eventi di socialità e cultura.

La serata, organizzata dalla Pro Loco Aps e dalla parrocchia di Vibo Marina, è stata sapientemente coordinata da Paolo Valle che si è soffermato sull’atteso ritorno, dopo due anni di sosta, di questa bella tradizione di Vibo Marina, quale auspicio di una buona stagione per tutti ed anche, nel contesto attuale, quale momento di riflessione in una “Musica per la Pace”. Dopo il consueto omaggio floreale della Pro Loco al Santuario, il presidente Enzo De Maria ha accennato al bisogno di “momenti di bellezza” – come il concerto della serata – ma anche sulla necessità di proteggere e valorizzare quanto vi è di bello nell’ambiente, nelle persone, nella comunità.

Quindi il coordinatore ha presentato i tre prestigiosi qualificati musicisti della serata, da sempre impegnati nel sociale. Nel Santuario sono quindi risuonate le più alte note del piccolo e grazioso organo offner a 400 canne e trasmissione meccanica suonato dal maestro Diego Ventura, il bellissimo sassofono del maestro Marianna Polito, la voce alta ed unica del soprano maestro Antonietta Pisano. [Continua in basso]

Una formazione originale con due strumenti aerofoni diversi per storia e luoghi di utilizzo; la combinazione tra la musica dell’organo, strumento completo di “dolcezza“, e quella del sax soprano e contralto “voce calda ed intensa”, hanno accompagnato il canto meraviglioso del soprano, creando nel luogo del concerto un’armonia inconsueta e piacevole, oltre ad un senso di benessere.



Presenti molti cittadini ed ospiti, operatori del turismo e del porto, Associazioni tra cui la Pro Loco di Pizzo, con cui Vibo Marina è gemellata, rappresentanti della Capitaneria di Porto, della Guardia di finanza provinciale e Roan, dei carabinieri, dell’Istituto A. Vespucci di Vibo Marina, rappresentanti del Comune di Pizzo.



Infine gli interventi della prof. Vincenzina Perciavalle sull’importanza della formazione giovanile, del prof. Andrea Mamone sulla necessità di fare rete educativa. In conclusione il parroco monsignor Saverio Di Bella ha invitato tutti a riprendere sempre il cammino dopo ogni difficoltà, a stare insieme uniti nella comunità, sotto lo sguardo materno di Maria “Stella Maris”.